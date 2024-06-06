"سلامة للتأمين" تقدم ملف طلب زيادة رأس المال إلى "هيئة السوق المالية"

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أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها قدمت ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 5 يوينو 2024.

وكانت الشركة قد أعلنت بتاريخ 18 مارس الماضي عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100مليون ريال مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وحصلت الشركة بتاريخ 3 يونيو الجاري على عدم ممانعة هيئة التأمين على زيادة رأس المال من (200مليون ريال ) إلى (300 مليون ريال ) شريطة استيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

وقالت إنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.