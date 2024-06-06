"مينزيز للطيران" تستكمل الاستحواذ على 50.1% من "جراوند فورس" البرتغال

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أعلنت شركة مينزيز للطيران، إحدى شركات أجيليتي غلوبال، توسعها في جنوب أوروبا بإتمامها صفقة استحواذ على حصة تبلغ 50.1% في شركة جراوند فورس البرتغال لخدمات الطيران.

وقالت مينزيز في بيان إن جراوند فورس تدير أكثر من 100 ألف رحلة طيران سنويا في خمسة من أكثر المطارات ازدحاما في البرتغال، حيث توفر الخدمات الأرضية وخدمات الشحن الجوي للعديد من شركات الطيران العالمية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأجيليتي غلوبال المدرجة في أبوظبي وحدة تابعة لأجيليتي الكويتية.

وأضافت مينزيز أنه بإتمام هذه الصفقة والتي أعلن عنها في مارس/ آذار من عام 2023، تكون شركة مينزيز قد استحوذت على 65 % من الحصة السوقية في سوق خدمات الطيران بالبرتغال.

وذكر البيان أن شركة جراوند فورس البرتغال ستغير علامتها التجارية إلى شركة مينزيز للطيران، لتصبح جزءا من أكبر شركة لخدمات الطيران في العالم والتي تضم 50 ألف موظف وتنتشر عملياتها فيما يزيد عن 290 موقعا في أكثر من 65 دولة موزعة على القارات الست.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مينزيز للطيران، حسن الحوري، "الإعلان الصادر اليوم تتويج لنجاح صفقة استمرت لمدة عام لنقل الملكية والانطلاق في مسيرة تنشيط قطاع الطيران في البرتغال. نحن ملتزمون باستثماراتنا الاستراتيجية في المنطقة مما يمهد الطريق نحو مستقبل يحتل فيه الابتكار والتميز مركز الصدارة. هذه الخطوة الحيوية تعتبر فصلا جديدا من إنجازات مينزيز في البرتغال ومنطقة جنوب أوروبا، ونحن نتطلع للعمل معا من أجل تقديم خدمات عالية الجودة لشبكات الطيران في البلاد".