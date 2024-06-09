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مساهمون في "القلعة" المصرية يقدمون طلبات لشراء دين خارجي للشركة

بقيمة 875.4 مليون جنيه

دبي - العربية.نت
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ذكرت شركة القلعة للاستثمارات المالية المصرية اليوم الأحد، أن مساهمين فيها تقدموا بطلبات بقيمة 875.4 مليون جنيه، ما يعادل 17.5 مليون دولار تقريباً، للمشاركة في المرحلة الأولى من شراء الدين الخارجي المستحق عليها من إجمالي قيمة 21.576 مليون دولار بنسبة تغطية 81.11%.

وقالت القلعة في بيان للبورصة المصرية إن المبلغ المتبقي للاشتراك فيه في المرحلة الثانية يصل إلى 4.077 مليون دولار، ما يعادل 203.9 مليون جنيه، مشيرة إلى أن المساهم الرئيسي شركة "سيتادل كابيتال بارتنرز" سددت حصتها من شراء الدين بالدولار بقيمة 6.6 مليون دولار ما يصل بنسبة التغطية لإجمالي المبلغ المطلوب سداده من المساهمين للاشتراك في شراء الدين إلى 85.54%، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وأضافت أن المرحلة الثانية لتقديم طلبات المشاركة في شراء الدين لجميع أصحاب الحق في المشاركة في المرحلة الأولى، بدون التقيد بنسبة الحق في المرحلة الأولى، ستبدأ في التاسع من يونيو/حزيران الجاري من خلال شركات السمسرة.

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وامتدت المرحلة الأولى في الفترة من الثاني وحتى الخامس من يونيو/حزيران الجاري.

كانت القلعة أعلنت في وقت سابق موافقة جمعيتها العمومية على العرض المقدم من شركة "كيو.إتش.آر.آي" لشراء الدين الخارجي المستحق على شركة القلعة المترتب على قرض مشترك حصلت عليه الشركة في 2012 بما يعادل 20% من رصيد أصل حصة المقرضين الذين قبلوا عرض الشراء.

وقالت القلعة إن المساهمين وافقوا أيضا على العرض المقدم من شركة كيو.إتش.آر.آي للمشاركة في سندات للدين ستصدرها الشركة المؤسسة وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية للمساهمة في عملية شراء الدين.

وأضاف البيان أن من المتوقع إتمام شراء الدين قبل نهاية الشهر الجاري، موضحاً أن مقدار الدين المطلوب شراؤه هو 231 مليون دولار تقريباً بخلاف ما يستجد من فوائد أخرى حتى تاريخ الشراء.

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