تركيا تغرم "غوغل" نحو 15 مليون دولار بسبب عمليات بحث عن فنادق

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أعلنت هيئة حماية المنافسة التركية اليوم الاثنين تغريم شركة غوغل 482 مليون ليرة (14.85 مليون دولار) لتقاعسها عن الوفاء بالتزامات تتعلق بعمليات البحث عن الفنادق عبر الإنترنت.

وذكرت الهيئة أن الغرامة فُرضت على شركة غوغل نتيجة لعدم اتخاذها إجراءات بشأن ما أثارته الهيئة عن المنافسة العادلة مع محركات بحث أخرى محلية.

وأعلنت شركة غوغل قبل أيام أنها تخطط لاستثمار ملياري دولار في ماليزيا، لتطوير أول مركز بيانات خاص بها ومركز "غوغل كلاود" السحابي في أحدث غزو كبير تقوم به شركة تكنولوجيا أميركية عملاقة في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.