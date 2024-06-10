"أبراج لخدمات الطاقة" العمانية تحصل على تسهيلات بـ40 مليون ريال من"العز الإسلامي"

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وقعت شركة أبراج لخدمات الطاقة العمانية اتفاقية تسهيلات تمويلية إسلامية بقيمة 40 مليون ريال بنظام المشاركة المتناقصة مع بنك العز الإسلامي.

وأوضحت الشركة، المزودة لخدمات النفط والغاز في سلطنة عمان، في إفصاح إلى بورصة مسقط أنه سيتم استخدام 30 مليون ريال عماني لتمويل الحفارات في الكويت و10 ملايين ريال لتسهيلات رأس المال العامل غير الممولة للشركة.

ويأتي التمويل نتيجة جهود الشركة الحثيثة في خفض اعتمادها على الديون التقليدية، والبحث عن حلول تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق وكالة أنباء العالم العربي.