مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أبراج لخدمات الطاقة العمانية2.jpg2
أحد مواقع العمل التابعة لشركة أبراج لخدمات الطاقة العمانية
بورصة مسقط

"أبراج لخدمات الطاقة" العمانية تحصل على تسهيلات بـ40 مليون ريال من"العز الإسلامي"

لتمويل الحفارات في الكويت و تسهيلات رأس المال العامل غير الممولة للشركة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وقعت شركة أبراج لخدمات الطاقة العمانية اتفاقية تسهيلات تمويلية إسلامية بقيمة 40 مليون ريال بنظام المشاركة المتناقصة مع بنك العز الإسلامي.

وأوضحت الشركة، المزودة لخدمات النفط والغاز في سلطنة عمان، في إفصاح إلى بورصة مسقط أنه سيتم استخدام 30 مليون ريال عماني لتمويل الحفارات في الكويت و10 ملايين ريال لتسهيلات رأس المال العامل غير الممولة للشركة.

ويأتي التمويل نتيجة جهود الشركة الحثيثة في خفض اعتمادها على الديون التقليدية، والبحث عن حلول تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق وكالة أنباء العالم العربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
أوروبا تفرض رسوما جمركية على السيارات الصينية لحماية المنافسة العادلة أوروبا تفرض رسوما جمركية على السيارات الصينية لحماية المنافسة العادلة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط