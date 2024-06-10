عمومية "عقارات الكويت" تقر زيادة رأس المال بنحو 5.7 مليون دينار عبر أسهم منحة

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عقارات الكويت بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بمقدار 5.684 مليون دينار إلى 100.42 مليون دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة.
وقالت الشركة في إفصاح إلى "بورصة الكويت" إن رأسمال الشركة الجديد سيكون موزعا على نحو 1.004 مليار سهم بقيمة 100 فلس للسهم، وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل.
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