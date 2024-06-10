"مينزيز للطيران" التابعة لـ"أجيليتي" تحقق أرباحا 318 مليون دولار في 2023

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أعلنت شركة مينزيز للطيران التابعة لأجيليتي غلوبال، اليوم الاثنين، أنها حققت أرباحا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 318 مليون دولار في 2023.

وقالت المجموعة العاملة في خدمات المطارات والطيران، إن إيراداتها ارتفعت العام الماضي للعام الثالث على التوالي لتبلغ 2.2 مليار دولار بزيادة 10.7%، مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك مع اقتراب عودة معدل الرحلات الجوية إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

ولم تقدم الشركة في بيانها رقما مقارنا للأرباح في 2022، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

و"أجيليتي غلوبال" مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي وحدة تابعة لأجيليتي الكويتية.

وأوضحت "مينزيز" في البيان أن هذا النمو يأتي على خلفية التوسع العالمي والشراكات الإستراتيجية الجديدة للشركة في صربيا وجامايكا والهند وبلغاريا، الأمر الذي ساعد في دفع النمو الإقليمي.

ووفقا للبيان، قدمت مينزيز للطيران خدماتها لأكثر من 4.5 مليون رحلة العام الماضي بزيادة سنوية بلغت 9.7%، وشمل ذلك أكثر من 217 مليون مسافر عبر شركات الطيران بزيادة 18.5% عن العام السابق عليه. كما تمت مناولة مليوني طن من الشحنات مقارنة مع 1.8 مليون طن عام 2022.