"وفرة للصناعة" تحصل على تمويل بـ50 مليون ريال من بنك الرياض

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حصلت شركة وفرة للصناعة والتنمية بتاريخ 10 يونيو الجاري على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك الرياض بقيمة إجمالية 50 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن مدة التمويل 3سنوات، والضمانات المقدمة مقابله سند لأمر

وذكرت أن الهدف من اتفاقية التمويل الإسلامي هو إصدار جميع أنواع الاعتمادات والسداد المباشر للفواتير وتمويل رأس المال العامل.