الاتصال عبر الأقمار الصناعية.. ميزة جديدة من" أبل" مع نظام "iOS 18‏"

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أعلنت شركة "أبل" أمس إطلاق نظام التشغيل "iOS 18‏" الذي سيجعل شاشة "آيفون" الرئيسية أكثر قابلية للتخصيص ويتضمن إصدارات محسنة من تطبيقاتها الداخلية، وذلك ضمن إعلانها عن استراتيجيتها الجديدة.

ووفقاً للإعلان الذي صدر أمس الاثنين، فإنه يمكن للمستخدمين التواصل عبر الأقمار الصناعية، وذلك من خلال تطبيق الرسائل عندما لا يتوفر اتصال بالشبكة الخليوية أو اتصال بـشبكة " Wi-Fi". ويأتي ذلك بفضل قوة التكنولوجيا الجديدة التي تعمل بها الأقمار الصناعية الحالية بهاتف آيفون".

وأوضحت "أبل" أن نظام التشغيل الجديد سيمنح المستخدمين، خيارات متعددة من بينها خيار "قفل" الخاص بتطبيقات معينة مثل نظام التشغيل، وهو ما يجعل عملها مقتصراً فقط عبر Face ID أو Touch ID ورمز المرور الخاص بالمستخدم، وفق ما نشرته على موقعها.

كما يمكن للمستخدم تلخيص النصوص، وإعادة كتابتها وتنقيحها، عبر أدوات الكتابة المدمجة بالنظام الجديد، وفقا للشركة.

وتعليقاً على الميزات الجديدة للنظام، أكد نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في "آبل" كريغ فيديريغي، خلال مؤتمر صحفي، أن النظام يعتبر إصداراً ضخماً ويتمتع بميزات مذهلة.

وتابع: هذه المميزات تشمل مستويات جديدة من خيارات التخصيص ومن القدرات؛ منها تطبيق الصور بتصميمات جديدة، ومزايا أخرى متعددة للمستخدمين كافة".

كانت "أبل" أعلنت أمس عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها، إذ دمجت أدوات تستند إلى هذه التكنولوجيا تحت اسم "أبل إنتليجنس" عبر مجموعة تطبيقاتها، بما في ذلك المساعد الصوتي "سيري"، وأعلنت عن شراكة مع "أوبن إيه.آي" لدمج تطبيق (تشات جي.بي.تي) في أجهزتها.

وتسعى الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" من خلال هذه الخطوات إلى أن تؤكد للمستثمرين أنها لم تخسر معركة الذكاء الاصطناعي أمام مايكروسوفت على الرغم من أنها قد تكون قد خسرت بضع جولات. وأخذت مايكروسوفت زمام المبادرة في وقت مبكر في السباق لتسويق الذكاء الاصطناعي من خلال رهانها على "أوبن إيه.آي" وفقاً لـ"رويترز".