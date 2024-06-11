"إنرسول" تستحوذ على 42% من "جوردون تكنولوجيز"

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أعلنت شركتا "أدنوك" للحفر و"ألفا ظبي" القابضة الإماراتيتان اليوم الثلاثاء، أن مشروعهما المشترك شركة "إنرسول" قد وقع اتفاقية للاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 42.2% في "جوردون تكنولوجيز" مقابل 270 مليون دولار، لتصبح "إنرسول" مالكة لحصة أغلبية في الشركة بواقع 67.2%.

وقالت الشركتان في بيان مشترك "إنه تم تحديد المقابل بناء على تقييم يتوافق مع ذلك الذي تمت على أساسه تقييم نسبة 25% حصلت عليها "إنرسو"ل في عملية شراء أعلن عنها في يناير/كانون الثاني 2024، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضاف البيان أنه سيتم دفع ما يقارب 80% من قيمة الحصة الإضافية التي استحوذت عليها إنرسول في شركة "جوردون" والبالغة 42.206% عند إتمام الصفقة، ومن المتوقع سداد باقي المبلغ خلال العامين المقبلين شريطة استيفاء شروط الأداء المطلوبة.

ونوه البيان إلى أن إتمام الصفقة يبقى رهنا بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية وتعديلات سعر الشراء النهائية.

وأفاد البيان بأن أدنوك للحفر ستستفيد من استحواذات "إنرسول" في مجالات الذكاء االصطناعي والتقنيات الرقمية والمتقدمة وستوظفها لتحقيق عوائد إضافية للمساهمين.

وبحسب البيان "ليس على شركة جوردون أي مديونيات، وعليه، ستحقق صفقة الاستحواذ قيمة إضافية لمساهمي المشروع المشترك من حيث الربحية والتقييم المتعدد وتوليد التدفق النقدي والأرباح المحتملة، إلى جانب عائد التدفق النقدي الحر المتوقع للسنة المالية 2023 بأكثر من 10%".

ووفقا للبيان "يعتزم المشروع المشترك، بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية، الاستثمار في الشركات التي تقدم خدمات حقول النفط مدعومة بالحلول التقنية أو الاستحواذ عليها، على نحو يسهم في رفع قيمة الشركة في السوق وتعزيز كفاءتها التشغيلية".

وقال البيان "إن نجاح المشروع في تحقيق أهدافه المتمثلة في دعم تطلعات الإمارات الطموحة لضمان أمن الطاقة والدفع بأجندة تحقيق الحياد المناخي والجهود المستمرة للتنويع الاقتصادي سيكون المحرك الرئيس للعديد من قرارات الاستثمار".

وجوردون تيكنوليجيز إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا القياس أثناء الحفر، وهي المزود الرئيسي لقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة بتلك التكنولوجيا، وهي تقنية تقوم بقياس المعلومات الأساسية من نقطة بالقرب من رأس الحفارة وتنقلها إلى السطح من دون مقاطعة عمليات الحفر.

وأشار البيان إلى أن الشركة أكملت تأسيس أعمالها في أبوظبي في خطوة تعتزم الشركة بعدها إطلاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول الربع الثاني من العام الجاري.