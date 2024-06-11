"إيدج" الإماراتية تتعاون مع "أداني" الهندية لإنشاء منصة عالمية لمنتجات الدفاع والفضاء

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أعلنت شركة إيدج الإماراتية العاملة في اليوم الثلاثاء أنها وقعت اتفاقية تعاون مع شركة أداني للدفاع والفضاء الهندية بهدف إنشاء منصة عالمية للاستفادة من قدرات الدفاع والفضاء لدى كلتا الشركتين والجمع بين منتجاتهما لتلبية متطلبات العملاء العالميين والمحليين.

وقالت إيدج في بيان صحافي إن الاتفاقية تتضمن تقييم التعاون عبر المجالات الأساسية لمنتجات إيدج وأداني، والتي تشمل الصواريخ والأسلحة التقليدية والذكية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والمركبات البرية المأهولة وغير المأهولة وكذلك في مجال الحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية.

ووفقا للبيان، تشمل الاتفاقية أيضا إنشاء مرافق للبحث والتطوير في كل من الهند والإمارات، إلى جانب إنشاء مرافق التطوير والإنتاج والصيانة لحلول الدفاع والفضاء، ليس فقط لخدمة سوق دولة الإمارات والهند، بل لتغطي أسواق جنوب شرق آسيا والأسواق العالمية، على حد سواء، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، حمد المرر "تؤكد هذه الاتفاقية الالتزام المتبادل بأهمية تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، وتعكس حرصنا الشديد على تزويد عملائنا بالمنتجات الأكثر تطوراً في الأسواق، مع الاستفادة من إمكانات التصدير العالمية التي تشمل التقنيات الرائدة المُصنّعة في دولة الإمارات".

وأضاف "نعتزم أيضا إنشاء منصة مشتركة بين أداني وايدج للاستمرار بتطوير وإنتاج تقنيات دفاعية حديثة، إلى جانب وضع معايير تقنية جديدة في قطاع الدفاع والمعدات العسكرية المتقدمة، على نحو مستدام".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أداني أشيش راجفانشي "يمثل تعاوننا بداية حقبة جديدة في تحسين القدرات الدفاعية ويبرز التزامنا بتطوير الخبرة التكنولوجية وتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بين الإمارات والهند".

وتابع "ذلك يجسد التعاون نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة بهدف تعزيز قدراتنا عبر طرح حلول متطورة وبلوغ معايير جديدة ضمن المشهد الدفاعي العالمي".