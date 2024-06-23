"صدق" تتقدم بطلب تخفيض رأسمالها إلى هيئة السوق المالية السعودية

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أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" عن تقديم ملف طلب تخفيض رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة أوصى في مايو الماضي بتخفيض رأسمال الشركة ومن ثَم زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وأفادت الشركة بأنه سيتم تخفيض رأس المال بقيمة 265 مليون ريال.

وقالت الشركة إن تخفيض رأس المال يخضع للموافقات النظامية ذات العلاقة، بما يشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.