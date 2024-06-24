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ذكاء اصطناعي

"أوريدو" القطرية تبرم شراكة مع "إنفيديا" لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي

أكدت أن الاتفاقية تتضمن 5 دول بالشرق الأوسط

دبي - العربية.نت
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أبرمت مجموعة Ooredoo "أوريدو" القطرية شراكة مع "إنفيديا" Nvidia بهدف دفع عجلة الذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشمل الشراكة نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"إنفيديا" في مراكز بيانات مملوكة لـ Ooredoo في خمس دول بالشرق الأوسط.

وستصبح المجموعة بموجب هذه الاتفاقية شريكا سحابيا لإنفيديا NVIDIA Cloud Partner ومزودا للبنى التحتية الرقمية في المنطقة.

وستقوم بتطوير منصة جاهزة لدمج الذكاء الاصطناعي ومعززة بمجموعة كاملة من ابتكارات NVIDIA وذلك في جميع الأنظمة والبرمجيات والخدمات.

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