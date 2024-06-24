"أوريدو" القطرية تبرم شراكة مع "إنفيديا" لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي
أكدت أن الاتفاقية تتضمن 5 دول بالشرق الأوسط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أبرمت مجموعة Ooredoo "أوريدو" القطرية شراكة مع "إنفيديا" Nvidia بهدف دفع عجلة الذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتشمل الشراكة نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"إنفيديا" في مراكز بيانات مملوكة لـ Ooredoo في خمس دول بالشرق الأوسط.
وستصبح المجموعة بموجب هذه الاتفاقية شريكا سحابيا لإنفيديا NVIDIA Cloud Partner ومزودا للبنى التحتية الرقمية في المنطقة.
وستقوم بتطوير منصة جاهزة لدمج الذكاء الاصطناعي ومعززة بمجموعة كاملة من ابتكارات NVIDIA وذلك في جميع الأنظمة والبرمجيات والخدمات.
-
السعودية تطلق المسح الجغرافي الأول من نوعه عالميا لمشروعات الطاقة المتجددة
ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بقدرات 20 غيغاواط سنويًا
طاقة
-
حاكم دبي: اعتماد مشروع متكامل لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بـ30 مليار درهم
سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700%
اقتصاد
-
مسؤول للعربية: ارتباك في سوق السيارات بمصر بسبب التسجيل المسبق للشحنات
السبع: نحو 8 آلاف سيارة متراكمة في الموانئ
قصص اقتصادية