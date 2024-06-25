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اندماج

استمرار مناقشات بنك البحرين الوطني للاندماج مع بنك "البحرين والكويت"

"BBK" عين "سيتي غروب غلوبال ماركيتس ليمتد" مستشارا ماليا

دبي - العربية.نت
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أكد بنك البحرين الوطني والمعروف بـ"NBB" أنه مستمر في إجراء المناقشات مع بنك "البحرين والكويت -BBK"بخصوص الاندماج المحتمل.

و أعلن بنك البحرين والكويت أنه عين "سيتي غروب غلوبال ماركيتس ليمتد" مستشارا ماليا لتقديم المشورة في النظر في الاندماج المحتمل مع بنك البحرين الوطني.

وتبلغ القيمة السوقية لبنك البحرين الوطني 3.25 مليار دولار، بينما قيمة بنك BBK تقف عند 2.43 مليار دولار.

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