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تحديد 19 يوليو موعداً نهائياً لتقديم عروض الاستحواذ على "التيلغراف" البريطانية

مالك صحيفة ديلي ميل وبول مارشال مستثمر صناديق التحوط من المهتمين بالصفقة

دبي - العربية.نت
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تم تحديد 19 يوليو المقبل موعدا نهائيا للمهتمين بشراء حقوق صحيفة التلغراف البريطانية الموالية لحزب المحافظين ومجلة سبيكتاتور اللتين تطرحهما مجموعة "ريد بيرد أي إم أي- REDBIRD IMI المدعومة من أبوظبي للبيع

وذكرت شبكة الأخبار البريطانية سكاي نيوز أن بين المهتمين بالصفقة بول مارشال مستثمر صناديق التحوط و"لورد روثيرمر LORD Rothermere مالك "ديلي ميل -DAILY MAIL"، وكان بنك لويدز قد وضع يده على هذه الأصول بعد تخلف مالكيها الأخوين باركليز عن تسديد فوائد قرض بقيمة تتجاوز 750 مليون دولار.

وقامت مجموعة "ريد بيرد RedBird" بسداد القرض بهدف الاستحواذ على علامتي "تليغراف -Telegraph" و"سبيكتاتور-Spectator" لكن السلطات التنظيمية في بريطانيا منعت الصفقة.

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