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سوق السعودية

عمومية "أسترا الصناعية" توافق على توزيع 25% أرباحا نقدية عن عام 2023

بواقع 2.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة أسترا الصناعية المساهمين التي عقدت بتاريخ 24 يونيو الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال عن عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 200 مليون ريال وبواقع 2.5 ريال للسهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية"مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم توزيع الأرباح من تاريخ 30 يونيو الجاري.

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ووافق المساهمون على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 406.57 مليون ريال تقريبا كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في عام ديسمبر 2023، إلى رصيد الأرباح المبقاة.

ووافقت الجمعية على شراء الشركة عددا من أسهمها وبحد أقصى 300 ألف سهم من أسهمها بحيث لا تتعدى نسبة 0.375% والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم التحفيزية للموظفين على أن يتم تمويل عملية الشراء من الأرصدة النقدية و/ أو التسهيلات الائتمانية للشركة.

وتم تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية و الاحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

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