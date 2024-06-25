عمومية "أنابيب السعودية" تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.4% عن العام الماضي
إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 37.5 مليون ريال وبواقع 0.74 ريال للسهم
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وافقت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية" بتاريخ 24 يونيو الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.4% على المساهمين عن السنة المالية 2023م.
وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 37.5 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة 50.54 مليون سهم تقريبا، وحصة السهم من التوزيع 0.74 ريال.
وتكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية يوم التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 7يوليو 2024.
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