مساهمو "بدجت" يقرون زيادة رأس المال 9.8% للاستحواذ على "عالم السيارات"
يصبح رأس المال بعد الزيادة 781.67 مليون ريال
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وافق مساهمو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة معدات الجزيرة المحدودة "عالم السيارات".
وقالت "بدجت السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن نسبة الزيادة في رأس المال تبلغ 9.84% ليصبح رأس المال بعد الزيادة نحو 781.67 مليون ريال تعادل نحو 78.17 مليون سهم.
ويبلغ إجمالي مبلغ الزيادة 70 مليون ريال بعدد 7 ملايين سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات.
وتسعى "بدجت السعودية" إلى زيادة رأس مالها لغرض الاستحواذ الكلي بنسبة 100% من رأس مال شركة عالم السيارات.
وستتم عملية نقل ملكية أسهم شركة "عالم السيارات" لصالح شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة التابعة والمملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات.
وأقر المساهمون تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص مفوّض له من قبل مجلس الإدارة بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات التي تخص صفقة الاستحواذ.
ووافقوا على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة.
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