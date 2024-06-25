مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أميركا والصين

واشنطن تحقق مع شركات الاتصالات الصينية بشأن مخاوف تتعلق بأمن البيانات

تجري وزارة التجارة الأميركية تحقيقا في أنشطة شركات الاتصالات الصينية الكبرى

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن واشنطن تحقق فيما إذا كانت أكبر شركات الاتصالات المملوكة للدولة في الصين تقدم بيانات أميركية إلى بكين من خلال خدمات سحابتها في الولايات المتحدة.

وتجري وزارة التجارة الأميركية تحقيقا في أنشطة شركات الاتصالات الصينية الكبرى مثل تشاينا موبايل، وتشاينا تيليكوم، وتشاينا يونيكم، حسب ما ذكرته المصادر.

كانت وكالات حكومية أميركية قد حذرت منذ سنوات من المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بشركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة.

وفي عام 2022، قررت واشنطن طرد شركة "Unicom" من السوق الأميركية، بعد أن منعت سابقاً شركة "China Mobile".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط