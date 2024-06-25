واشنطن تحقق مع شركات الاتصالات الصينية بشأن مخاوف تتعلق بأمن البيانات

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ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن واشنطن تحقق فيما إذا كانت أكبر شركات الاتصالات المملوكة للدولة في الصين تقدم بيانات أميركية إلى بكين من خلال خدمات سحابتها في الولايات المتحدة.

وتجري وزارة التجارة الأميركية تحقيقا في أنشطة شركات الاتصالات الصينية الكبرى مثل تشاينا موبايل، وتشاينا تيليكوم، وتشاينا يونيكم، حسب ما ذكرته المصادر.

كانت وكالات حكومية أميركية قد حذرت منذ سنوات من المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بشركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة.

وفي عام 2022، قررت واشنطن طرد شركة "Unicom" من السوق الأميركية، بعد أن منعت سابقاً شركة "China Mobile".