مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ذكاء اصطناعي

"أبل" ترفض محاولات "ميتا" لدمج ربوت "Llama" في هواتف آيفون

"أبل" تتفاوض لاستخدام "ChatGPT" من "أوبن إيه آي" و"Gemini" من "ألفا بت"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" أن شركة أبل رفضت قبل عدة أشهر محاولات شركة "ميتا بلاتفورمز" لدمج روبوت الدردشة الذكي الخاص بها في هواتف آيفون.

وأضافت المصادر أن الشركتين ليستا في محادثات حول استخدام روبوت الدردشة Llama الخاص بشركة ميتا في شراكة للذكاء الاصطناعي مع أبل، وأنهما عقدتا محادثات موجزة فقط في مارس الماضي.

يذكر أن المحادثات الأولية بين الشركتين أتت في الوقت الذي بدأت فيه "أبل" بالتفاوض على صفقات لاستخدام "ChatGPT" من "أوبن إيه آي" و"Gemini" من "ألفا بت" في منتجاتها.

وأعلنت الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن اتفاقية "ChatGPT" في وقت سابق من هذا الشهر، وقالت إنها تتوقع اتفاقية مع "Alphabet" بشأن "Gemini" في المستقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
7 مرشحين يتنافسون على كرسي الرئاسة في موريتانيا 7 مرشحين يتنافسون على كرسي الرئاسة في موريتانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط