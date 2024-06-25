"أبل" ترفض محاولات "ميتا" لدمج ربوت "Llama" في هواتف آيفون
"أبل" تتفاوض لاستخدام "ChatGPT" من "أوبن إيه آي" و"Gemini" من "ألفا بت"
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ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" أن شركة أبل رفضت قبل عدة أشهر محاولات شركة "ميتا بلاتفورمز" لدمج روبوت الدردشة الذكي الخاص بها في هواتف آيفون.
وأضافت المصادر أن الشركتين ليستا في محادثات حول استخدام روبوت الدردشة Llama الخاص بشركة ميتا في شراكة للذكاء الاصطناعي مع أبل، وأنهما عقدتا محادثات موجزة فقط في مارس الماضي.
يذكر أن المحادثات الأولية بين الشركتين أتت في الوقت الذي بدأت فيه "أبل" بالتفاوض على صفقات لاستخدام "ChatGPT" من "أوبن إيه آي" و"Gemini" من "ألفا بت" في منتجاتها.
وأعلنت الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن اتفاقية "ChatGPT" في وقت سابق من هذا الشهر، وقالت إنها تتوقع اتفاقية مع "Alphabet" بشأن "Gemini" في المستقبل.
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