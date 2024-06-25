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البورصة المصرية

"أبوقير للأسمدة" المصرية تعلن وقف مصانعها بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي

مع زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصرية عن إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وأوضحت شركة أبوقير للأسمدة "حرصًا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب تلك الظروف التشغيلية تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة".

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