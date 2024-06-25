"أوراكل" تحذر من تأثر نتائجها سلبا حال حظر "تيك توك" في أميركا

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حذرت شركة أوراكل المستثمرين من أن القانون الجديد المحتمل الذي يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة قد يهدد نتائجها المالية.
وفي إفصاح تنظيمي، كتبت أوراكل أن القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل سيجعل من غير القانوني تقديم خدمات استضافة الإنترنت إلى TikTok.
وأضافت الشركة أنه اذا توقفت عن تقديم هذه الخدمات إلى TikTok و لم تتمكن من إعادة نشر هذه القدرة في الوقت المناسب، فسوف تتأثر إيراداتها وأرباحها سلبا.
وتشير التقديرات إلى أن إيرادات Oracle السنوية من تطبيق "تيك توك" تتراوح بين 480 مليون دولار إلى 800 مليون دولار.
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