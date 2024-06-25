"إيرباص" تقلص مستهدف تسليم الطائرات في 2024 إلى 770 طائرة

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خففت شركة إيرباص من أهدافها الصناعية والمالية الرئيسية وتحملت رسوما ضخمة قدرها 900 مليون يورو (965 مليون دولار) بسبب أنشطتها الفضائية المتعثرة في حين تسعى أكبر مجموعة طيران في أوروبا إلى نهج جديد للتعامل مع انقطاع الإمدادات والمخاطر التجارية.

وفي استجابة للشكوك المتزايدة بين الموردين بشأن خططها لإنتاج الطائرات، خفضت "إيرباص" توقعاتها التي تحظى بمتابعة واسعة النطاق لعمليات التسليم هذا العام إلى حوالي 770 طائرة من حوالي 800 طائرة.

كما خففت من خططها لزيادة إنتاج "A320neo" الأكثر مبيعًا، من خلال تأخير التاريخ الذي تتوقع فيه الوصول إلى سرعة إنتاج قياسية تبلغ 75 طائرة شهريًا إلى عام 2027 من عام 2026. ويقارن ذلك بنحو 50 طائرة شهريًا الآن.

نتيجة لتوقعات التسليم المنخفضة، والتي تعني نموًا سنويًا بنسبة 5% بدلاً من 9%، خفضت "إيرباص" أهدافها المالية الرئيسية لعام 2024.

وتتوقع "إيرباص" الآن دخل تشغيلي أساسي يبلغ حوالي 5.5 مليار يورو، بدلاً من نطاق يتراوح بين 6.5 مليار إلى 7.0 مليار يورو، وتدفقات نقدية حرة تبلغ 3.5 مليار يورو بدلاً من 4.0 مليار يورو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص جيوم فوري للمحللين "نحن نواجه رياحا معاكسة الآن؛ علينا أن نتحمل الأمر".

يأتي التعديل الهبوطي في التوقعات الصناعية بعد أسابيع من إعلان "رويترز" لأول مرة أن "إيرباص" تواجه مجموعة جديدة من تأخيرات الإنتاج حيث تكافح مع نقص متزايد في الأجزاء.

وقالت مصادر في الصناعة إن "إيرباص" خلصت إلى أنها استنفدت هامشها الاحتياطي للتسليمات بعد أن فشلت في الأشهر الخمسة الأولى ثم بدأت يونيو بملاحظة ضعيفة - حيث تم تسليم نصف إجمالي الشهر المتوقع بالكاد حتى الآن.

تكافح صناعة الطيران لإعادة توظيف العمال واستقرار الإمدادات بعد أن ترك الوباء العديد من الموردين بميزانيات عمومية ضعيفة.