"برنار أرنو" يستحوذ على حصة أقلية في الشركة الأم لـ "Cartier"

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استحوذ Bernard Arnault مؤسس ورئيس مجلس الإدارة مجموعة LVMH على حصة أقلية في الشركة الأم لـ Cartier Richemont والتي تقدر قيمتها السوقية عند نحو 92 مليار دولار.

ولا تزال مساهمة "برنار أرنو" في Richemont تثير التساؤلات حول مستهدفاته من خلال هذا الاستثمار.

علما أن LVMH هي ثالث أكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة، إذ تبلغ قيمتها السوقية نحو 390 مليار دولار.