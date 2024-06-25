مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركات

"برنار أرنو" يستحوذ على حصة أقلية في الشركة الأم لـ "Cartier"

"LVMH" تعد ثالث أكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة السوقية بـ 390 مليار دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

استحوذ Bernard Arnault مؤسس ورئيس مجلس الإدارة مجموعة LVMH على حصة أقلية في الشركة الأم لـ Cartier Richemont والتي تقدر قيمتها السوقية عند نحو 92 مليار دولار.

ولا تزال مساهمة "برنار أرنو" في Richemont تثير التساؤلات حول مستهدفاته من خلال هذا الاستثمار.

علما أن LVMH هي ثالث أكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة، إذ تبلغ قيمتها السوقية نحو 390 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط