"برنار أرنو" يستحوذ على حصة أقلية في الشركة الأم لـ "Cartier"

وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
1 دقيقة للقراءة
استحوذ Bernard Arnault مؤسس ورئيس مجلس الإدارة مجموعة LVMH على حصة أقلية في الشركة الأم لـ Cartier Richemont والتي تقدر قيمتها السوقية عند نحو 92 مليار دولار.
ولا تزال مساهمة "برنار أرنو" في Richemont تثير التساؤلات حول مستهدفاته من خلال هذا الاستثمار.
علما أن LVMH هي ثالث أكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة، إذ تبلغ قيمتها السوقية نحو 390 مليار دولار.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"تسلا" تستدعي آلاف الشاحنات بسبب مشكلات قد تؤدي إلى حوادث
في مسّاحات الزجاج وغطاء الصندوق
سيارات
-
خبير للعربية: طرح "آيفون" بدون "أبل إنتليجنس" في أوروبا ليس سهلا على المستخدمين
25% من إيرادات الشركة العالمية تأتي من الدول الأوروبية
قصص اقتصادية
-
الموافقة على الطرح العام لوحدات "صندوق الراجحي للبتروكيماويات"
هيئة السوق السعودية أكدت ضرورة الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق ودراستها
أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية