"بيتك": ندرس بتأنٍّ فرص الاستثمار كافة والتوسع في السعودية

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عاد التداول على سهم "بيت التمويل الكويتي" في سوق الكويت، بعد أن تم وقفه صباح اليوم، لحين تعليق "بيتك" على الأخبار المتداولة بشأن نيته شراء حصة في البنك السعودي للاستثمار.

وقال "بيتك" إنه يدرس بتأن كافة فرص الاستثمار والتوسع في السعودية، مشيرا إلى أنه لا يزال في طور دراسة الفرص في أكثر من بنك في المملكة، مؤكدا أنه لم يتم التوقيع على أي مذكرة تفاقم أو اتفاق في هذا الصدد حتى الآن.

كانت مصادر قد قالت لوكالة "بلومبرغ"، إن بيت التمويل الكويتي- "بيتك" في الكويت شراء حصة كبيرة في البنك السعودي للاستثمار، إذ يأتي ذلك ضمن خططه لتعزيز وجوده الإقليمي.

وكان "جي بي مورغان" أحد أكبر المساهمين في "البنك السعودي للاستثمار" التي تقدر قيمته السوقية عند نحو 4.3 مليار دولار، قبل أن يبيع البنك الأميركي حصته عام 2018.

يذكر أن "بيت التمويل الكويتي" كان قد استحوذ في عام 2022 على "البنك الأهلي المتحد" في البحرين، بعد ما يقرب من أربع سنوات من المفاوضات.

من جانبه، قال رئيس المشورة في GIB Capital، عبدالله الحامد، في مقابلة مع "العربية Business"، إن الهدف الاستراتيجي من اتجاه بيت التمويل الكويتي "بيتك" للاستحواذ على حصة من البنك السعودي الاستثمار هو المشاركة في سوق نامية وواعدة هي السوق السعودية، مع انكشافه على سوق رئيسية في المنطقة بها قطاع بنكي من أفضل القطاعات من مستوى كفاءة رأس المال وتوقعات النمو ونسب الديون المشكوك فيها حيث هي الأقل في المنطقة، وكلها عوامل محفزة لبنك "بيتك" والمستثمرين الاستراتيجيين الآخرين للحصول على حصة في البنك السعودي للاستثمار.

رئيس المشورة في GIB Capital، عبدالله الحامد

كان صافي ربح البنك السعودي للاستثمار قد ارتفع بنسبة 8.2% إلى 442.4 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 408.9 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وارتفعت استثمارات البنك 13.68% إلى 34.16 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 30.05 مليار ريال في الفترة الموازية من العام الماضي.

ونمت محفظة القروض والسلف بنحو 15% تقريبا إلى 84.62 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 73.63 مليار ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وزادت ودائع العملاء بنسبة 11.63% إلى 88.43 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 79.21 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.