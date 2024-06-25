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سوق السعودية

"نت وركرس" تقر توزيع 23.5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من العام الماضي

بواقع 2.35 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة نت وركرس السعودية للخدمات "نت وركرس "في اجتماعها أمس الاثنين بتاريخ 24 يونيو الجاري على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 23.5% عن النصف الثاني من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 14.1 مليون ريال ، بواقع 2.35 ريال للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ تاريخ التوزيع بتاريخ 7 يوليو 2024.

ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

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