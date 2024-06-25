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نفوذ للمنتجات الغذائية
شعار شركة نفوذ للمنتجات الغذائية
سوق السعودية

"نفوذ الغذائية" توزع 20% أرباحا نقدية عن عام 2023

بدءا من 16 يوليو المقبل

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة العادية لشركة نفوذ للمنتجات الغذائية في اجتماعها بتاريخ 24 يونيو 2024 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم عن عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 9.6 مليون ريال وبواقع 20 هللة للسهم .

وتكون الحقية في التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية "مركز إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسوف يكون بدء توزيع الأرباح بتاريخ 16 يوليو 2024.

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