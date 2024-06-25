"نوفو نورديسك" تستثمر 4.1 مليار دولار في منشأة جديدة بولاية كارولينا الشمالية

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قالت شركة نوفو نورديسك المنتجة لعقارات Wegovy وOzempic لإنقاص الوزن، إنها ستستثمر 4.1 مليار دولار في منشأة جديدة في ولاية كارولينا الشمالية.
وتوقع الشركة افتتاح المنشأة بين عامي 2027 و2029، موضحة أن الهدف الرئيسي من هذا الاستثمار هو تلبية الطلب المرتفع في السوق.
يذكر أن شركة Eli Lilly التي تنتج أدوية إنقاص الوزن المنافسة استثمرت بدورها مليارات الدولارات في مصانع جديدة هذا العام.
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