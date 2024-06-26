أزمة نقص الغاز تتفاقم في مصر.. "كيما" تعلن توقف مصانعها عن العمل

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فيما تواصل الحكومة المصرية تحركاتها لإنهاء أزمة نقص إمدادات الغاز، أعلنت الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، عن إيقاف مصانع الشركة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي إليها.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إنه مع استمرار موجة الطقس الحار بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، ما تسبب في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

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وأضافت أنه حرصا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب هذه الظروف التشغيلية، فقد تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، إيقاف مصانعها الثلاث عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.

وأوضحت الشركة في بيان، أن موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وذكرت الشركة أنه حرصًا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب تلك الظروف التشغيلية تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.

وأمس، أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن إيقاف مصانعها الثلاث عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها. وأوضحت الشركة في بيان حديث، أن موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وقالت إنه حرصًا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب تلك الظروف التشغيلية تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عن توقف مصانع الشركة. وأوضحت الشركة أن مصانع الشركة توقفت عن العمل بسبب انقطاع غازات التغذية.

وفيما يتعلق بما أثير عن توقف حقل "ظهر" عن العمل، كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، حقيقة توقف حقل "ظهر" عن العمل وخروجه من الخدمة خلال الفترة الأخيرة، وقال إن الحقل لا يوجد به أي مشكلة، ويجب الحذر من مثل الشائعات خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن توقف الحقل عن العمل ردت عليه الحكومة ممثلة في وزير البترول والثروة المعدنية قبل ذلك، وأكدت الوزارة أن الحقل لم يتوقف عن العمل.

وتواجه مصر أزمة كبيرة تتعلق بقيام الحكومة المصرية بتخفيف الأحمال وتلجأ إلى قطع التيار الكهربائي بشكل مستمر. لكن تفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، الأمر الذي دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.

وخلال مؤتمر صحافي، أمس، كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن حكومته وضعت خطة للتعامل مع موجات ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في فصل الصيف الحالي، مؤكدا التزام الحكومة بالعمل وفق خطة مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء بنهاية عام 2024. وشدد على الحاجة إلى أكثر من مليار دولار، وذلك من أجل تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأرجع الأزمة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر أخيرًا، إلى عدم توفر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث حدث نقص في توريد الغاز لمدة 12 ساعة متصلة، مما أثر على المعدل الطبيعي لتوليد الكهرباء، وهو ما اضطر الحكومة إلى زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي، تخفيفا للأحمال على الشبكة الوطنية، لاسيما في ضوء تعرض مصر لموجة حارة غير مسبوقة.