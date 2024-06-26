توقعات بطرح "سامسونغ" هواتف ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي الشهر المقبل

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توقع مراقبون أن تكشف شركة "سامسونغ للإلكترونيات" عن هواتف ذكية جديدة من سلسلة "غالاكسي" (Galaxy) مزودة بميزات الذكاء الاصطناعي في الشهر المقبل.

وقالت "سامسونغ"، اليوم الأربعاء، إن معرض "غالاكسي أن باكد" (Galaxy Unpacked) لعام 2024 سيقام في باريس في 10 يوليو (بالتوقيت المحلي)، قبل نحو أسبوعين فقط من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

ولم تذكر "سامسونغ" تفاصيل أخرى، لكن المراقبين يتوقعون أن تكشف "سامسونغ" النقاب عن هواتف جديدة من سلسلتي "غالاكسي زي فولد" (Galaxy Z Fold) و"غالاكسي زد فليب 6" (Galaxy Z Flip 6) مزودة بميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمجة وفق وكالة "يونهاب للأنباء" الكورية الجنوبية.

ومن المتوقع أيضا أن تعرض "سامسونغ" في الحدث أول جهاز ذكي من سلسلة "خاتم غالاكسي" (Galaxy Ring) وسلسلة ساعة غالاكسي 7 ، "غالاكسي ووتش 7" (Galaxy Watch 7).