عمومية "أكاديمية التعلّم " توافق على زيادة رأس المال 50% بأسهم منحة

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أكاديمية التعلّم على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 30 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن زيادة رأس المال ستكون بمنح المساهمين سهماً لكل سهمين مملوكين.

ويبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة 60 مليون ريال وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة 90 مليون ريال، وسيصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 90 مليون سهم، مقابل 60 مليون سهم قبل الزيادة.

وتهدف الشركة من رفع رأس المال للتركيز في النمو والتوسع، حسب الأهداف الاستراتيجية للشركة، لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة بالمقابل.

وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتمت الموافقة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ 6.63 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

ووافق المساهمون على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والخاصة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها)

من ناحية أخرى أعلنت شركة أكاديمية التعلم عن عزمها تغيير نهاية السنة المالية إلى نهاية شهر يونيو من كل عام ميلادي بدلاً من نهاية شهر ديسمبر.

وقالت الشركة إنها ستقوم الشركة بإصدار قوائم مالية "مراجعة" لفترة النصف المالي الأول "6 أشهر"، والتي تبدأ من تاريخ 1 يناير 2024م وتنتهي في 30 يونيو 2024م، خلال المهلة النظامية للنشر والتي تنتهي في 1 سبتمبر 2024.

وستقوم الشركة بإصدار قوائم مالية "مراجعة" لفترة النصف المالي الثاني (6 أشهر)، والتي تبدأ من تاريخ 1 يوليو 2024م وتنتهي في 31 ديسمبر 2024م، خلال المهلة النظامية للنشر.

وستصدر الشركة قوائم مالية "مدققة" لسنة مالية طويلة 18 شهرا، والتي تبدأ من تاريخ 1 يناير 2024م وتنتهي في 30 يونيو 2025م، خلال المهلة النظامية للنشر والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2025.

وأشارت إلى أنها ابتداءً من النصف الثاني من عام 2025م (المنتهي في 31 ديسمبر 2025م) والتي تمثل النصف الأول من السنة المالية الجديدة، ستقوم الشركة بإصدار جميع قوائمها المالية عن الفترات المالية بشكل طبيعي وخلال المُهل النظامية المنطبقة على الشركات والتي ستنتهي سنتها المالية في 30 يونيو.

وأوضحت شركة أكاديمية التعلم أنه لن يترتب على تنفيذ هذا التحول أية آثار سلبية على أداء الشركة المالي والتشغيلي.