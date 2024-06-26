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شركة العرض المتقن
شعار شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي"
سوق السعودية

مساهمو "توبي" يقرون زيادة رأس المال 100% بأسهم منحة

يصبح رأس المال بعد الزيادة 300 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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وافق مساهمو شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي"، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية عبر منح سهم واحد لكل سهم مملوك.

وقالت "توبي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المبلغ الإجمالي للزيادة 150 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 300 مليون ريال بزيادة قدرها 100%.

ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 300 مليون سهم، بدلاً من 150 مليون سهم.

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وتهدف الزيادة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.

وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 150 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

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