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شركة القصيم القابضة للاستثمار جاكو
شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"
سوق السعودية

مساهمو "جاكو" يرفضون إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023

بعد إطلاعهم على القوائم المالية ومناقشتها

دبي - العربية.نت
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رفض مساهمو شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" في اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عُقدت يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

وأفادت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع شهد اطلاع المساهمين على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.

ووافق المساهمون على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات خارجي لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم.

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