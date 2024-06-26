وزارة الصناعة السعودية تعلن فوز 6 شركات بالجولة الخامسة للمنافسات التعدينية

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية عن المتنافسين الفائزين في الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية للحصول على رخص الكشف في 6 مواقع تعدينية تحتوي على عددٍ من خامات معادن الأساس والمعادن الثمينة مثل الذهب، والفضة، والزنك، والنحاس، وذلك في عددٍ من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الجولة الخامسة انتهت بفوز شركة ديسكفري العربية للتعدين برخصة كشف موقع "الحلاحلة"، وشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" برخصتي كشف لموقعي "جبل قرن" و"الهجرة"، وفوز تحالف شركة مجموعة "إقليد" وشركة "اندوتان" للتعدين برخصة كشف موقع "مكمن حجاب"، وفوز شركة التعدين العربية السعودية "معادن" برخصة كشف موقع "النماص"، وشركة "رويال رودز" العربية برخصة كشف موقع "المياه"، نقلاً عن "واس".

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وبيّن الجراح أن هذه المنافسة تعد الأضخم على مستوى المملكة، حيث بلغ عدد العروض التي استقبلتها الوزارة 30 عرضًا من 18 شركة محلية ودولية، وتم تقييمها وفقًا للمعايير التي تركزت على جوانب الخبرات الفنية وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية، وقد غطت هذه الجولة 6 مواقع، بمساحة إجمالية تصل إلى 1000 كيلومتر مربع.

وأكّد الجراح أن حجم الإنفاق على الاستكشاف المقدم من الشركات الفائزة في منافسات الجولة الخامسة تتجاوز 136 مليون ريال، إضافة إلى 15 مليون ريال، التزمت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية، والإسهام في إيجاد فرص وظيفية لأبناء الوطن في المناطق الأقل نموًا.

وتعهّدت الشركات الفائزة الالتزام بتنفيذ مجموعة من المبادرات المجتمعية والأعمال الفنية بالمواقع.