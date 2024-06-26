"أماك" تفوز برخصتي كشف عن المعادن في السعودية

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أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) عن فوزها بالمنافسة التعدينية التي أقيمت من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية الخاصة برخصتي كشف عن معادن الأساس والمعادن الثمينة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنها فازت في المنافسة التعدينية لرخصة كشف موقع الهجرة ، لاستكشاف خام الزنك ، النحاس، الرصاص ، الذهب ، الفضة، وموقع الرخصة في منطقة عسير و المساحة الإجمالية لها 274 كم2.

كما فازت الشركة بالمنافسة التعدينية لرخصة كشف موقع جبل قرن لاستكشاف خام النحاس و الرصاص والذهب،موقع الكشف في منطقة نجران،والمساحة الإجمالية للرخصة: 57.72 كم2.

الجدير بالذكر أن موقع رخصة كشف الهجرة ملاصق لرخصة كشف موقع (المصانع الغربية) المملوكة للشركة،ومجاور لرخصة التعدين الحالية (منجم المصانع) التي يتم استخراج معادن الأساس الزنك والنحاس والمعادن الثمينة الذهب والفضة،والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 42.47 كم2.

وأوضحت أن موقع رخصة كشف جبل قرن مجاور لرخصة كشف موقع (كتام) المملوكة للشركة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية (20.67) كم2.

وستقوم الشركة بعمل الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة.

كما ستتضح قيمة وتوقيت الأثر المالي لصدور هذه الرخصة بعد الإنتهاء من الدراسات والأعمال الإستكشافية وذلك خلال المدة النظاميّة، وسوف تعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الرخصة في حينه.