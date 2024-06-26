"المركز الكندي الطبي" توقع عقداً مع "جونز هوبكنز أرامكو" بـ16.5 مليون ريال
لتشغيل 9 عيادات طبية
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أعلنت شركة المركز الكندي الطبي عن توقيع عقد مع شركة جونز هوبكنز أرامكو الطبي، وذلك لتشغيل 9 عيادات طبية.
وقالت شركة المركز الكندي الطبي، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد نحو 16.5 مليون ريال، ومدته 24 شهراً.
وأضافت أن وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لخطط النمو والتوسع.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤثر هذا العقد بشكلٍ إيجابي على النتائج المالية ابتداءً من النصف الثاني من عام 2024م.
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