مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حلواني إخوان مناسبة
شعار شركة حلواني إخوان
سوق السعودية

"حلواني إخوان" تقر تحويل106.7مليون ريال الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

المساهمون وافقوا على تفويض مجلس الإدارة بصرف أرباح مرحلية عن عام 2024

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة حلواني إخوان في اجتماعها أمس 25 يونيو على تفويض مجلس الإدارة بصرف أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء وافق على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 106.71 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الأرباح المبقاة.

ووافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط