"حلواني إخوان" تقر تحويل106.7مليون ريال الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة
المساهمون وافقوا على تفويض مجلس الإدارة بصرف أرباح مرحلية عن عام 2024
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة حلواني إخوان في اجتماعها أمس 25 يونيو على تفويض مجلس الإدارة بصرف أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء وافق على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 106.71 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الأرباح المبقاة.
ووافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023.