"شور العالمية" توزع 15% أرباحا نقدية عن عام 2023

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وافقت الجمعية العامة غير العادية شركة شور العالمية للتقنية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 11.54مليون ريال، وبواقع 1.5 ريال للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ووافق المساهمون على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي بمبلغ 5.76 مليون ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى بند الأرباح المبقاة.