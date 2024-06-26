"فيو المتحدة للتطوير" توزع 30% أرباحا نقدية عن عام 2023

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة فيو المتحدة للتطوير العقاري في اجتماعها أمس الثلاثاء 25 يونيو الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 30% أرباحا نقدية عن عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 9.9 مليون ريال وبواقع 3 ريالات للسهم، وسيتم البدء في توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الخميس 4 يوليو 2024.

وستكون الأحقية في التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية يوم ثاني تداول يلي تاريخ الاستحقاق.