"كوفسترو" الألمانية تخطط لخفض التكاليف وسط عرض استحواذ من "أدنوك" الإماراتية

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كشفت شركة كوفسترو الألمانية للبلاستيك والكيمياويات يوم الثلاثاء عن خطة لخفض التكاليف بقيمة 400 مليون يورو (430 مليون دولار)، وذلك غداة الإعلان عن تقدم في المحادثات بشأن عرض استحواذ ضخم قدمته شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وقالت "كوفسترو" في بيان إنّه "بحلول 2028 تخطط المجموعة لتوفير مبالغ سنوية قدرها 400 مليون يورو في تكاليف المواد والموظفين على مستوى العالم، بما فيها 190 مليون يورو في ألمانيا".

لكن الشركة ومقرها في ليفركوزن أكّدت أيضا أنّها اتّفقت مع ممثلي الموظفين على عدم إجراء أيّ عمليات تسريح إجبارية في مصانعها الألمانية حتى نهاية 2032.

وقال الرئيس التنفيذي ماركوس ستيليمان إنّ "السنوات القليلة الماضية كانت صعبة على صناعة الكيماويات وعلى كوفسترو"، مضيفاً أنّ من شأن برنامج خفض التكاليف أن يساعد في ترسيخ "المكانة الرائدة للمجموعة في السوق العالمية".

وتوظّف "كوفسترو" حوالي 17500 شخص حول العالم.

وشهدت صناعة الكيماويات في أكبر اقتصاد في أوروبا أزمة في السنوات الأخيرة، إذ تضرر القطاع الذي يعتمد على الطاقة بشدة بسبب ارتفاع التكاليف بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وكانت كوفسترو أعلنت الاثنين "الدخول في مفاوضات ملموسة" مع "أدنوك" بعد تلقيها من الشركة الإماراتية عرض استحواذ بحوالى 12 مليار يورو.

وجاء الإعلان بمثابة خطوة إلى الأمام في المحادثات التي تجري بين الشركتين منذ عدة أشهر، وأدى إلى ارتفاع سعر أسهم الشركة الألمانية.

وتعدّ أدنوك من بين كبريات شركات النفط العالمية.

من جهتها، تملك "كوفسترو" تكنولوجيا وخبرة في مجالات مثل تدوير الكيماويات وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون، وتمنح مجموعة منتجاتها منفذا إلى أسواق مثل السيارات الكهربائية والعزل الحراري وغيرهما.