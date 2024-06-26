"موانئ أبوظبي" و"سيف باور تيك" توقعان مذكرة تفاهم لبحث تنفيذ أعمال مشتركة

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع "شركة سيف باور تيك ليمتد"، لبحث سبل التعاون في مشاريع قائمة وأخرى قيد التطوير في عدد من الموانئ في بنغلاديش.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي أحمد المطوع، والمدير العام لشركة سيف باور تيك ليمتد، ترافدار محمد روح الأمين، بحضور عدد من مسؤولي كلتا الشركتين.

وبموجب المذكرة، سيبحث الطرفان إمكانية توحيد الجهود لتنفيذ أعمال مشتركة، واستكشاف الفرص الممكنة لتطوير الموانئ ومستودعات الحاويات والمرافق اللوجستية في مدن تشاتوغرام ومونغلا ودكا البنغالية.

وسيقوم الطرفان بتأسيس مجموعة عمل مشتركة لتبادل الخبرات وتقديم الدراسات والاستراتيجيات والدعم الفني وتنفيذ الأعمال المشتركة ذات الصلة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي، محمد جمعة الشامسي إن هذا التعاون يأتي في إطار التزامنا المستمر باستكشاف فرص جديدة للعمل على الصعيد العالمي، وسيتيح توسيع نطاق أعمالنا بشكل أكبر، وتقديم خدماتنا وخبراتنا العالمية في مختلف المشاريع في بنغلاديش.

وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انسجاما مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضور المجموعة في بنغلاديش ومنطقة جنوب آسيا، وسعينا الدائم للنمو والتطور، وبناء علاقات دولية وثيقة وممتدة على مر السنين.

وقال المدير العام لشركة سيف باور تيك ليمتد،ترافدار محمد روح الأمين: تأتي هذه المذكرة لتعزيز شراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي، وستقودنا إلى العمل معاً في مشاريع ضخمة في بنغلاديش".

يذكر أن "سيف باور تيك ليمتد" تأسست في عام 2003، وهي إحدى الشركات العاملة في تقديم الحلول الهندسيةالمتخصصة،وحلول مناولة المواد ونقل الطاقة في بنغلاديش.