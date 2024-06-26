مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
موبكو من موقع الشركة
مصنع لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"
البورصة المصرية

"موبكو للأسمدة" المصرية تعلن توقف مصانعها الثلاثة بسبب إمدادات الغاز

نتيجة استمرار الموجة الحارة بأكثر من المعدلات الطبيعية وتوقف بعض مصادر الإمداد

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" توقف مصانعها الثلاثة، بسبب توقف إمداد الغاز الطبيعي.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد على المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسبب في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق".

وأضافت أن ذلك جاء بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وتابعت "وحرصا من الشركة المشغلة لشبكة الغاز وحفاظا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب هذه الظروف التشغيلية تم توقف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الشركة، وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة وبناءا عليه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة".

مصر: 1.18 مليار دولار من واردات المازوت والغاز الطبيعي ستوقف انقطاع الكهرباء اقتصاد اقتصاد مصر مصر: 1.18 مليار دولار من واردات المازوت والغاز الطبيعي ستوقف انقطاع الكهرباء

أشارت إلى أنها ستعلن أي مستجدات جوهرية في حينه.

أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيمياوية، المصرية، أمس الثلاثاء، عن إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي.

وقالت الشركة في بيان، إن موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط