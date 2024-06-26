"موبكو للأسمدة" المصرية تعلن توقف مصانعها الثلاثة بسبب إمدادات الغاز

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أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" توقف مصانعها الثلاثة، بسبب توقف إمداد الغاز الطبيعي.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد على المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسبب في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق".

وأضافت أن ذلك جاء بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وتابعت "وحرصا من الشركة المشغلة لشبكة الغاز وحفاظا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب هذه الظروف التشغيلية تم توقف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الشركة، وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة وبناءا عليه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة".

أشارت إلى أنها ستعلن أي مستجدات جوهرية في حينه.

أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيمياوية، المصرية، أمس الثلاثاء، عن إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي.

وقالت الشركة في بيان، إن موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.