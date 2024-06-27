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ارتفاع أرباح شركات التصنيع في الصين بـ 0.7% خلال مايو

تباطأ انخفاض الأرباح لشركات قطاع التعدين إلى 16.2%

دبي - العربية.نت
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شهدت شركات التصنيع الكبرى في الصين ارتفاعا طفيفا في أرباحها، حيث قفزت أرباحها بنسبة 0.7% على أساس سنوي في شهر مايو، مقارنة بارتفاع قدره 4% في الشهر الأسبق، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاءات.

وتباطأ انخفاض الأرباح لشركات قطاع التعدين إلى 16.2% خلال الفترة من يناير إلى مايو مع ارتفاع أسعار السلع، مقارنة بانخفاض بنسبة 18.6% في أبريل.

وسجل مؤشر بلومبرغ لأسعار السلع الخام، الذي يتتبع 23 سلعة، سجل ارتفاعا بـ 5.5% على أساس سنوي في مايو.

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