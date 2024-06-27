"الأهلي صبور" المصرية تستعد للطرح في البورصة خلال 9 أشهر

1 دقيقة للقراءة

قرر مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العمرانية، المصرية، الموافقة على خطة الطرح في البورصة المصرية خلال الأشهر المقبلة.

قال أحمد صبور رئيس مجلس إدارة الشركة على هامش مؤتمر صحافي للشركة إن مفاضات تجري مع مستشاري الطرح في البورصة ولكنه لم يفصح عن أسمائهم، وتوقع الانتهاء من الاستعدادات للطرح خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

وحول توقيت الطرح، قال صبور لـ"العربية Business" إنه بعد الانتهاء من التجهيز ستراقب الشركة السوق للإعلان عن الطرح العام موضحا أن لا يستطيع تحديد موعد مؤكد للطرح حاليا.

تستهدف شركة الأهلي صبور للتنمية العمرانية الوصول إلى مبيعات تقدر بقيمة 500 مليار جنيه من إجمالي مشروعاتها الحالية والجديدة على مدار فترة تنميتها، وفقا لصبور.

وذكر صبور لـ"العربية Business" أن المشروعات الجديدة المستهدف إضافتها قبل نهاية العام الجاري تقدر مبيعاتها بنحو 200 مليار جنيه من إجمالي المبيعات المستهدفة.

وأوضح إن السوق العقارية المصرية بدأت تستقر منذ استقرار أسعار مواد البناء وسعر الصرف، متوقعا مزيدا من التحسن خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى أن 18% من إجمالي مبيعات الشركة من خارج مصر وتستهدف زيادتها ولكن يوجد المزيد من الطلبات والإجراءات المطلوبة لتيسير التصدير بشكل أكبر.

ولفت إلى أن الشركة استخدمت تمويلات بنكبة تقدر بنحو 850 مليون جنيه في مشروعاتها خلال العام الجاري.

وأوضح رأس مال الشركة الحالي 300 مليون جنيه، تستهدف الشركةزيادته بما يتراوح بين 100و150 مليون جنيه ضمن خطة لزيادته للوصول إلى مليار جنيه خلال فترة قصيرة.