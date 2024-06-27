مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العمرانية
المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة إدارة شركة الأهلي صبور
شركات

"الأهلي صبور" المصرية تستعد للطرح في البورصة خلال 9 أشهر

تستهدف إضافة مشروعات جديدة بإجمالي مبيعات 200 مليار جنيه بنهاية 2024

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قرر مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العمرانية، المصرية، الموافقة على خطة الطرح في البورصة المصرية خلال الأشهر المقبلة.

قال أحمد صبور رئيس مجلس إدارة الشركة على هامش مؤتمر صحافي للشركة إن مفاضات تجري مع مستشاري الطرح في البورصة ولكنه لم يفصح عن أسمائهم، وتوقع الانتهاء من الاستعدادات للطرح خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

وحول توقيت الطرح، قال صبور لـ"العربية Business" إنه بعد الانتهاء من التجهيز ستراقب الشركة السوق للإعلان عن الطرح العام موضحا أن لا يستطيع تحديد موعد مؤكد للطرح حاليا.

متى يوقف بنكا "الأهلي" و"مصر" الشهادات مرتفعة العائد؟ أخبار حصرية متى يوقف بنكا "الأهلي" و"مصر" الشهادات مرتفعة العائد؟

تستهدف شركة الأهلي صبور للتنمية العمرانية الوصول إلى مبيعات تقدر بقيمة 500 مليار جنيه من إجمالي مشروعاتها الحالية والجديدة على مدار فترة تنميتها، وفقا لصبور.

وذكر صبور لـ"العربية Business" أن المشروعات الجديدة المستهدف إضافتها قبل نهاية العام الجاري تقدر مبيعاتها بنحو 200 مليار جنيه من إجمالي المبيعات المستهدفة.

وأوضح إن السوق العقارية المصرية بدأت تستقر منذ استقرار أسعار مواد البناء وسعر الصرف، متوقعا مزيدا من التحسن خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى أن 18% من إجمالي مبيعات الشركة من خارج مصر وتستهدف زيادتها ولكن يوجد المزيد من الطلبات والإجراءات المطلوبة لتيسير التصدير بشكل أكبر.

ولفت إلى أن الشركة استخدمت تمويلات بنكبة تقدر بنحو 850 مليون جنيه في مشروعاتها خلال العام الجاري.

وأوضح رأس مال الشركة الحالي 300 مليون جنيه، تستهدف الشركةزيادته بما يتراوح بين 100و150 مليون جنيه ضمن خطة لزيادته للوصول إلى مليار جنيه خلال فترة قصيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط