تقييم قياسي لـ"سبيس إكس" عند 210 مليارات دولار في عملية بيع أسهم داخلية
بسعر 112 دولارا للسهم
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تعتزم شركة الفضاء والأقمار الصناعية "سبيس إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك بيع أسهم للموظفين والمستثمرين في الشركة بسعر 112 دولارا للسهم الواحد في عرض مناقصة.
ومن المتوقع أن يعطي هذا السعر قيمة قياسية عند 210 مليارات دولار، وذلك بفضل الطلب الكبير وفقًا لمصادر.
وتباع الأسهم للموظفين والمستثمرين في الشركة.
ويعد التقييم الجديد رقما قياسيا لشركة أميركية خاصة، لكنه لا يزال أقل من التقييم البالغ 268 مليار دولار لشركة "ByteDance" الشركة الأم لـ"TikTok".
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