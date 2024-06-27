شانجان "السڤن".. إجمالي المبيعات في السوق السعودية تتجاوز 30000 سيارة

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واصلت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة شانجان في المملكة العربية السعودية، شراكتها الاستراتيجة مع شركة وفاق لحلول النقل "يلو"، شركة تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث يشهد هذا التعاون قيام شركة "يلو" بإضافة 2.000 سيارة شانجان طراز "السڤن" في أسطولها، ليبلغ بذلك عدد اسطول سيارات شانجان لدى شركة "يلو" أكثر من 15.500 سيارة من مختلف الطرازات.

وتتجاوز عدد سيارات "المجدوعي شانجان" في المملكة العربية السعودية حالياً 150.000 سيارة.

ويثبت انتشار طرازات شانجان في السوق السعودية موثوقية وثقة المستهلكين في السعودية. ومن بين الطرازات التي عززت ذلك طراز شانجان "السڤن" و الذي طُرح في عام 2019 واشتهر بسعره الاقتصادي وكفاءته، مما جعله واحداً من أفضل الخيارات في فئته؛ إذ بلغت مبيعاته داخل المملكة أكثر من 30.000 سيارة حتى اليوم.

وحضر حفل تجديد الشراكة الاستراتيجية بين شركة المجدوعي للسيارات وشركة وفاق لحلول النقل "يلو"، ياسر شاهين، المدير التنفيذي لعلامة شانجان لدى شركة المجدوعي للسيارات في المملكة العربية السعودية، ومحمد النجران، الرئيس التنفيذي لشركة وفاق لحلول النقل "يلو"، وسيسيليا، مدير المبيعات الدولى في شركة شانجان الدولية، إضافة إلى علي الشهاب، مدير عام المبيعات لعلامة شانجان لدى شركة المجدوعي للسيارات وحوراء الحمود، مدير عام التسويق وتجربة العملاء لعلامة شانجان لدى شركة المجدوعي للسيارات.

وقال ياسر شاهين: "يسرنا تجديد التعاون مع شركة وفاق لحلول النقل "يلو"، هذه الشراكة لا تقتصرعلى توسيع أسطول شركة "يلو" بطرازاتنا الموثوقة، بل تعزز أيضاً مكانة شانجان في السوق السعودية، ونتعهد باستمرار توفير مركبات عالية الجودة تلبي احتياجات عملائنا".

وقالت سيسيليا: " إضافة 2.000 طراز من شانجان إلى أسطول "يلو" يعكس سمعة طرازاتنا من حيث الجودة والقيمة، ونتطلع إلى شراكة ناجحة تعود بالنفع على كلتا شركتينا وعملائنا".

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