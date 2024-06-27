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سوق السعودية

عمومية "الكابلات السعودية" توافق على رفع دعوى مسؤولية على عضوي مجلس إدارة

تم تفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العمومية لشركة الكابلات السعودية على عزل عضو مجلس الإدارة زياد بن عبد اللطيف البراك بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من 10% من رأس مال الشركة، بنسبة 98.03%.

وأعلنت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" السعودية الموافقة على رفع دعوى مسؤولية على زياد بن عبد اللطيف البراك بناء على طلب مساهمين، وتفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.

وتشملت القرارات عزل عضو مجلس نائل بن سمير فايز بناء على طلب مساهمين، ورفع دعوى مسؤولية عليه، وتفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.

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وتمت الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة، شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه البالغة 640 ألف ريال، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ووافقت الجمعية العمومية على تعيين المهندس عبد الله بن عودة الغبين (عضو مستقل) بمجلس الإدارة، خلفا للعضو المستقيل المهندس عبد العزيز صالح أبا الخيل.

ولم توافق الجمعية العمومية لشركة الكابلات على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس، بدران بن حمود البدران (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة.

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