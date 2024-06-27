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شعار شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات
شعار شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

عمومية "بحر العرب" تقر شراء برج مكتبي مملوك لعضو مجلس إدارة بـ59 مليون ريال

مكون من 23 دور بمساحه إجمالية 6510 أمتار مربع

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة العادية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، السعودية، على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة محمد صالح السحيباني (مصلحة مباشرة) وعضو مجلس الإدارة هيثم محمد السحيباني (مصلحة غير مباشرة) والمتمثله في شراء برج مكتبي مكون من 23 دورا بمساحه إجمالية 6510 أمتار مربع يقع في شمال مدينة الرياض بحي الصحافة ليكون مقراً للشركة والشركات التابعة.

وتبلغ قيمة البرج 59 مليون ريال، غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية تقسط لمدة عشر سنوات ميلادية تدفع على دفعات سنوية متساوية، وفقاً للشروط النظامية السائدة من دون أي شروط تفضيلية.

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