"سيدي كرير للبتروكيماويات": عودة إمدادات الغاز وبدء تشغيل المصانع

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أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عن بدء تشغيل المصانع مرة أخرى، وأوضحت في بيان اليوم، أنها بدأت تستقبل غازات التغذية وبدء التشغيل للمصانع.

وكانت الشركة قد أعلنت عن توقف مصانعها يوم 25 يونيو الجاري، بسبب انقطاع غازات التغذية.

وتواجه مصر أزمة كبيرة تتعلق بقيام الحكومة المصرية بتخفيف الأحمال، وتلجأ إلى قطع التيار الكهربائي بشكل مستمر، لكن تفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، الأمر الذي دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.

وأمس، أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.

وأوضحت الشركة في بيان أن موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وذكرت الشركة أنه حرصًا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب تلك الظروف التشغيلية تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيمياوية، عن إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.

وأوضحت الشركة في بيان أن موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وقالت إنه حرصًا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب تلك الظروف التشغيلية تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.

وفيما يتعلق بما أثير عن توقف حقل "ظهر" عن العمل، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إن الحقل لا يوجد به أي مشكلة، ويجب الحذر من مثل الشائعات خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن توقف الحقل عن العمل ردت عليه الحكومة ممثلة في وزير البترول والثروة المعدنية قبل ذلك، وأكدت الوزارة أن الحقل لم يتوقف عن العمل.