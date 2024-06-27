مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركات

مجموعة "ميزوهو فاينانشال" تحصل على ترخيص لفتح مقر إقليمي في السعودية

لم يتم الكشف بعد عن عدد المصرفيين الذين سينتقلون إلى المملكة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

باتت مجموعة "ميزوهو فاينانشال -Mizuho Financial" أحدث المؤسسات المالية العالمية، التي تمتثل لاشتراطات السعودية بتأسيس مقرها الإقليمي في المملكة.

وحصل البنك الذي يقع مركزه الرئيسي في طوكيو على رخصة من وزارة الاستثمار السعودية لإنشاء مقره الإقليمي في الرياض، بحسب وكالة بلومبرغ.

ولم يتم الكشف بعد عن عدد المصرفيين الذين سينتقلون إلى السعودية وحجم عمليات "ميزوهو - Mizuho"الإقليمية التي ستتمركز في المملكة.

"إي واي": السعوديون يستحوذون على 55% من وظائف المقر الإقليمي للشركة بالمملكة غداء عمل شركات "إي واي": السعوديون يستحوذون على 55% من وظائف المقر الإقليمي للشركة بالمملكة

الجدير بالذكر أنه بموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ خلال العام الجاري، يجب أن تمتلك الشركات مقرا إقليميا في السعودية يضم ما لا يقل عن 15موظفا، من بينهم المديرون التنفيذيون الذين يشرفون على أسواق أخرى، وإلا فإن هذه الشركات تخاطر بخسارة أعمالها مع الهيئات الحكومية في المملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط