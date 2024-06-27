مجموعة "ميزوهو فاينانشال" تحصل على ترخيص لفتح مقر إقليمي في السعودية

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باتت مجموعة "ميزوهو فاينانشال -Mizuho Financial" أحدث المؤسسات المالية العالمية، التي تمتثل لاشتراطات السعودية بتأسيس مقرها الإقليمي في المملكة.

وحصل البنك الذي يقع مركزه الرئيسي في طوكيو على رخصة من وزارة الاستثمار السعودية لإنشاء مقره الإقليمي في الرياض، بحسب وكالة بلومبرغ.

ولم يتم الكشف بعد عن عدد المصرفيين الذين سينتقلون إلى السعودية وحجم عمليات "ميزوهو - Mizuho"الإقليمية التي ستتمركز في المملكة.

الجدير بالذكر أنه بموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ خلال العام الجاري، يجب أن تمتلك الشركات مقرا إقليميا في السعودية يضم ما لا يقل عن 15موظفا، من بينهم المديرون التنفيذيون الذين يشرفون على أسواق أخرى، وإلا فإن هذه الشركات تخاطر بخسارة أعمالها مع الهيئات الحكومية في المملكة.